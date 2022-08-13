Італія

29-річний футболіст у заявці, але не у стартових одинадцять.

У рамках першого туру чемпіонату Італії Аталанта вирушила на виїзд до Сампдорії.

У стартовому складі гостей не було Руслана Маліновського. 29-річний футболіст у запасі.

Стартові склади:

Сампдорія: Аудеро, Берешинський, Коллі, Феррарі, Ауджелло, Леріс, Джуричич, Рінкон, Роналду Вієйра, Сабірі, Капуто.

Аталанта: Муссо, Хатебур, Толої, Гімшити, Околі, Меле, де Рон, Пашалич, Копмейнерс, Сапата, Муріель.

Нагадаємо, що український півзахисник, за чутками, може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі, де активний інтерес до нього виявляє Ноттінгем Форест.

Матч Сампдорія – Аталанта розпочнеться о 19:30. Слідкуйте за головними подіями гри на Football.ua.