29-річний футболіст у заявці, але не у стартових одинадцять.
Руслан Маліновський, Getty Images
13 серпня 2022, 18:57
У рамках першого туру чемпіонату Італії Аталанта вирушила на виїзд до Сампдорії.
У стартовому складі гостей не було Руслана Маліновського. 29-річний футболіст у запасі.
Стартові склади:
Сампдорія: Аудеро, Берешинський, Коллі, Феррарі, Ауджелло, Леріс, Джуричич, Рінкон, Роналду Вієйра, Сабірі, Капуто.
Аталанта: Муссо, Хатебур, Толої, Гімшити, Околі, Меле, де Рон, Пашалич, Копмейнерс, Сапата, Муріель.
Нагадаємо, що український півзахисник, за чутками, може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі, де активний інтерес до нього виявляє Ноттінгем Форест.
Матч Сампдорія – Аталанта розпочнеться о 19:30. Слідкуйте за головними подіями гри на Football.ua.