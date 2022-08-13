Італія

Український футболіст відзначився результативною передачею.

У рамках першого туру Серії А Аталанта вирушила на виїзд до Сампдорії. У стартовому складі гостей не було Руслана Маліновського. До речі, чутки пов'язують українця з відходом у Ноттінгем Форест.

Аталанта відкрила рахунок у матчі на 26 хвилині гри зусиллями Толої. На 84 хвилині на полі з'явився 29-річний українець, котрий відзначився результативною передачею на Лукмана.

Таким чином, Аталанта у дебютному матчі нового сезону набрала три очки, а українець записав на свій рахунок асист.

Сампдорія – Аталанта 0:2

Голи: Толої, 26, Лукман, 90+5.

Сампдорія: Аудеро, Берешинськи (Депаолі, 58), Коллі, Феррарі (Мурільо, 90), Ауджелло, Леріс (Куальярелла, 75), Джуричич (Верре, 58), Рінкон, Роналду Вієйра, Сабірі, Капуто (де Лука, 58).

Аталанта: Муссо, Хатебур, Толої (Скальвіні, 72), Гімшити, Околі, Меле (Дзортеа, 72), де Рон, Пашалич (Маліновський, 84), Копмейнерс, Сапата, Муріель (Лукман, 63).

Попередження: Феррарі (1), Околі (19), Пашаліч (45), Верре (73), Муссо (80), Куальярелла (81), Сабірі (81), де Рон (84), Дзортеа (88), Хатебур (90).