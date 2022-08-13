Італія

До вашої уваги результати суботніх матчів чемпіонату Італії.

В Інтер повернувся на правах оренди із Челсі Ромелу Лукаку. 29-річний футболіст одразу відзначився за міланську команду, влучивши у ворота вже на другій хвилині гри.

Проте "нерадзурі" пропустили і мало не зіграли внічию, проте на 90+5 хвилині для своєї команди перемогу вирвав Дензель Думфріс.

Лечче – Інтер 1:2

Голи: Сісей, 48 – Лукаку, 2, Думфріс, 90+5.

Лечче: Фальконе, Жандре, Баскіротто, Четін (Блен, 21), Галло, Бістрович (Лістковські, 74), Юлманд, Гонсалес (Хельгасон, 74), Ді Франческо (Банда, 74), Сісей (Коломбо, 64), Еспето.

Інтер: Ханданович, Дарміан (Думфріс, 67), де Врей, Шкріньяр (Корреа, 88), Дімарко, Гозенс (Бастоні, 57), Брозович (Мхітарян, 57), Чалханоглу (Джеко, 67), Барелла, Лукаку, Мартінес.

Попередження: Баскіротто (32), Брозович (55), Дарміан (63), Блен (82), Коломбо (87), Юлманд (90).

Монца вперше у своїй історії зіграла у Серії А – найвищому дивізіоні чемпіонату Італії. Як кажуть, перший млинець грудкою. Торіно на виїзді зумів здолати новачка Серії А, на жаль, сприяв цьому росіянин Олексій Міранчук.

Монца — Торіно 1:2

Голи: Мота, 90+4 – Міранчук, 43, Санабрія, 66.

Монца: Ді Грегоріо, Бірінделлі, Марі, Марлон, Карлос Аугусто (Карбоні, 63), Д'Алессандро, Валоті (Гютк'яєр, 76), Барберіс, Раноккія (Мота, 64), Капрарі (Чурріа, 64), Петанья (Сенсі, 76).

Торіно: Мілінкович-Савіч, Сінго (Лазаро, 79), Родрігес, Джіджі, Адопо (Сегре, 70), Айна, Лінетті, Радонич, Річчі (Ілкхан, 90), Міранчук (Влашич, 46), Санабрія.

Попередження: Сінго (19), Адопо (36), Марі (61).