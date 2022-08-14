Італія

Форвард не певен, чи хоче взагалі залишати ПСЖ.

Нападник французького Парі Сен-Жермен Мауро Ікарді вже давно вийшов із категорії юних європейських талантів, утім усю частину його етапу професійної кар’єри у Лізі 1 навряд чи можна назвати вдалою.

Чинні чемпіони Франції вже встигли зіграти в двох матчах нового сезону, але 29-річного аргентинця не було на полі в жодному з них, що в свою чергу вказує на те, що досвід роботи під керівництвом Крістофа Галт’є для нього навряд чи виявиться успішнішим за попередні роки співпраці з іншими тренерами.

Незважаючи на це, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Ікарді й досі вагається ухвалити найбільш очевидне рішення в цій ситуації — змінити клубну прописку.

Новачок італійської Серії A, Монца, цього трансферного вікна була готова повернути футболіста в країну, у якій він зумів показати себе всьому світу, проте зрештою отримала від Ікарді відмову від подальших переговорів.

Головний тренер ПСЖ раніше не приховував намірів продати гравця, а клуб надалі продовжуватиме шукати йому нове місце роботи.

У минулому сезоні на рахунку Мауро 30 матчів (1307 хвилин) та п’ять забитих м’ячів.