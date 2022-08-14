Італія

Італійський клуб потрохи починає готуватись до можливого відходу українця.

Несподівана звістка щодо зацікавленості збоку англійського Ноттінгем Форест у послугах українського півзахисника Руслана Маліновського сколихнула інформаційний простір посеред поточного тижня.

І допоки "лісники" продовжують вести перемовини з бергамаською Аталантою щодо можливої угоди, власне італійський клуб уже почав досліджувати трансферний ринок відносно питання заміни для досвідченого виконавця.

Значно молодшу заміну "оробічі" в підсумку, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, відшукали в Швейцарії, де за місцевий Янг Бойз не без успіхів виступає 20-річний півзахисник атакувального плану Фабіан Рідер.

У цьому сезоні на рахунку юнака вже є сім матчів у складі основної команди (1 гол + три гольові передачі), переважну більшість із яких він відіграв на позиціях атакувального півзахисника та в центрі поля.

Його чинний контракт розраховано до 2025 року, тоді як портал Transfermarkt оцінює швейцарця в 8 млн євро.

Нагадаємо, що напередодні український півзахисник відзначився, можливо, своїм останнім гольовим пасом за клуб із Бергамо.