Англія

Український півзахисник може перебратися до АПЛ.

Півзахисник Аталанти Руслан Малиновський провів кілька чудових сезонів в італійській команді, а тому привернув увагу клубу з АПЛ.

Як повідомляє Tuttomercatoweb, український півзахисник зацікавив новачка елітного дивізіону Англії Ноттінгем Форест.

Стверджується, що "лісники" готові заплатити за Руслана Малиновського близько 15 мільйонів євро.

Минулого сезону Малиновський провів 41 гру за Аталанту у всіх турнірах: на його рахунку 10 голів та 7 результативних передач.

Нагадаємо, що раніше Руслан Маліновський забив гол і допоміг Аталанті розгромити суперника у спарингу.