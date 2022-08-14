Італія

Провідні клуби країни завершують формування власних складі на сезон.

Поточна трансферна кампанія в італійському футболі вже встигла отримати кілька відтинків суттєвого пожвавлення перемовин між клубами, однак на її завершення на нас усе одно очікує ще один потужний інформаційний фронт.

Зачепить він, зокрема, сербського півзахисника та капітана Торіно Сашу Лукича, за яким уже встигли вишукуватись у чергу Рома та Наполі.

Провідний 26-річний виконавець "биків" виступає в команді з літа 2018 року, і на сьогоднішній день має ще два роки до завершення чинного контракту.

П’ять голів та чотири гольові передачі в 35 матчах минулого сезону суттєво покращили позиції на трансферному ринку для цього центрального півзахисника.

Ба більше — Лукич уже встиг відзначитись голом і віддати один гольовий пас у матчі нового розіграшу Кубку Італії.

Його вартість Transfermarkt оцінює в 15 млн євро.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Торіно та Наполі ще не робили конкретних пропозицій щодо гравця, проте вже мали контакт із Торіно стосовно нього.