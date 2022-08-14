Італія

Завершилися недільні поєдинки першого туру чемпіонату Італії.

Не найкраще розпочався матч для Лаціо – колектив Мауріціо Саррі вже на шостій хвилині гри залишився у меншості.

Тим не менш, у компенсований час до першого тайму і у Болоньї було вилучено гравця з поля. У результаті Лаціо зумів вирвати перемогу.

Лаціо – Болонья 2:1

Голи: де Сільвестрі, 68 (автогол), Іммобіле, 79 – Арнаутович, 38 (з пенальті).

Лаціо: Луїш Машіміану, Габаррон, Романьолі, Марушич, Катальді (Луїс Альберто, 65), Мілінкович-Савич (Весіно, 83), Башич (Проведель, 8), Лацарі (Хюсай, 84), Дзакканьї, Іммобіле, Фелипе Андерсон (Канчельєрі, 83).

Болонья: Скорупські, де Сільвестрі, Медель, Сумаоро, Лікояніс (Касіус, 65), Камб'язо (Віньято, 86), Соріано (Ебішер, 65), Схаутен, Домінгес (Барроу, 74), Арнаутович, Сансоне (Боніфаці, 46).

Попередження: Сансон (23), Арнаутович (39), Сумаоро (40), Камб'язо (53), Ладзарі (71), Ебішер (86), Іммобіле (90).

Вилучення: Луїш Машіміану (6), Сумаоро (45+4).

Не обійшлося і без вилучень у матчі Фіорентина – Кремонезе, де перемогу здобули "фіалки".

Фіорентина – Кремонезе 3:2

Голи: Бонавентура, 16, Йович, 34, Мандрагора, 90 — Окереке, 19, Б'янкетті, 68.

Фіорентина: Голліні, Мартінес, Міленкович, Бірагі, Бонавентура, Амрабат (Мандрагора, 78), Малі (Журковські, 71), Бенассі (Додо, 71), Йович, Куамі (Сапонара, 78), Соттіль (Гонсалес, 86).

Кремонезе: Раду, Гільйоне (Айву, 82), Кірікеш (Аскасібар, 46), Б'янкетті, Васкес, Сернікола (Куальята, 46), Ескаланте, Пікель (Буонаюто, 65), Дессерс, Окереке (Ді Карміне, 8).

Попередження: Кірікеш (9), Гільйоне (62), Окереке (82).

Вилучення: Ескаланте (43).