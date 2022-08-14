До вашої уваги результати матчів чемпіонату Італії за неділю.
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14 серпня 2022, 23:49
Рома на виїзді зуміла здолати Салернітану – єдиний гол у грі на свій рахунок записав Браян Крістанте.
Салернітана – Рома 0:1
Гол: Крістанте, 33.
Салернітана: Сепе, Фасіо, Дьомбер, Бронн, Маццоккі (Самбія, 62), Кандрева, Вільєна, Кастанос (Рібері, 54), Кулібалі (Крістофферсен, 73), Бонаццолі, Бутхейм (Валенсія, 62).
Рома: Патрісіу, Карсдорп, Смоллінг, Манчіні, Рожер, Спінаццола, Крістанте, Пеллегріні, Дзаньоло (Вейналдум, 79), Дібала (Ель-Шаараві, 89), Абрахам (Матич, 68).
Попередження: Кулібалі (28), Дьомбер (39), Кастанос (40), Смоллінг (48), Матич (72).
Спеція зуміла на своєму полі обіграти Емполі, а українець Віктор Коваленко залишився поза заявкою на гру. В українця зараз травма.
Спеція – Емполі 1:0
Гол: Нзола, 36.
Спеція: Дронговський, Ніколау, Кальдара, Ківер, Бастоні, Реца (Хольм, 76), Бурабія (Сала, 90), Агудело (Еллертссон, 90), Джасі (Стрілець, 75), Верде (Екдаль, 61), Нзола.
Емполі: Вікаріо, Стоянович, Луперто, Ісмайлі, Паризі, Марін, Хендерсон (Камбьягі, 54), Бандінеллі (Фацціні, 88), Байрамі, Дестро (Сатріано, 72), Ламмерс.
Попередження: Джасі (4), Хендерсон (14), Реца (60).