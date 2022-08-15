Італія

Колектив Лучано Спалетті набрав перші очки у новому сезоні.

Один із претендентів на скудетто Наполі стартував у новому сезоні чемпіонату. У першому матчі підопічні Лучано Спалетті мали битися на виїзді з Вероною.

Неаполітанці пропустили першими в середині тайму, але зуміли піти на перерву, ведучи у рахунку. На гол Лазаньї Наполі відповів точними пострілами Кварацхелії та Осімхена.

На старті другої сорокап'ятихвилинки Верона зрівняла рахунок завдяки голу Анрі, проте зачепитися за позитивний результат їм не судилося. Голи Зелінські, Лоботки та Політано остаточно поховали надії господарів на очки у стартовому турі.

Верона – Наполі 2:5

Голи: Лазанья, 29, Кварацхелія, 37, Осімхен, 45, Анрі, 48, Зеліньскі, 56, Лоботка, 65, Політано, 80.

Верона: Монтіпо, Фараоні, Гюнтер, Давидович, Аміоне (Рецос, 59), Лазович, Тамез, Онгла (Барак, 67), Іліч, Анрі (Пікколі, 59), Лазанья (Джурич, 72).

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Рахмані, Кім Мін Чже, Маріу Руй (Олівера, 83), Лоботка, Зеліньскі (Дзербін, 76), Замбо-Ангісса, Кварацхелія (Елмаз, 68), Лосано (Політано, 76), Унас, 83).

Попередження: Онгла (45), Аміон (52), Осімхен (54), Кім Мін Чже (90).