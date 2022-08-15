Туринці вразили ворота суперника трічі.
Ювентус - Сассуоло, getty images
15 серпня 2022, 23:50
Ювентус в рамках поєдинку першого тура чемпіонату Італії приймав на своєму полі Сассуоло та здобув впевнену перемогу.
Туринці відкрили рахунок в середині першого тайму зусиллями Анхеля Ді Марії, а під кінець першої половини гри відзначився Влахович.
На початку другого тайму сербський нападник оформив дубль та зняв усі питання в матчі.
Ювентус - Сассуоло 3:0
Голи: Ді Марія, 26, Влахович, 43, 51
Ювентус: Перин — Даніло, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро (Де Шильо, 61) — Куадрадо (Костич, 61), Маккенні (Сулі, 76), Локателлі (Ровелла, 76), Закарія, Ді Марія (Міретти, 66) — Влахович.
Сассуоло: Консільї — Мюльдюр (Тольян, 7), Айхан, Феррарі, Рожеріо — Фраттезі (Сейде, 81), Матеус Енріке, Торстведт (Харруї, 81), Кірьякопулос (Пінамонті, 59) — Дефрель (Распадорі, 69).