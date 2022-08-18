Італія

Син головного тренера мадридського Атлетіко змінив клубну прописку в межах Серії A.

Неаполітанський Наполі в дебютному матчі нового сезону здобув видовищну перемогу в гостях у Верони (5:2), а вже перед початком другого туру італійської Серії A забрав зі складу "мастифів" їхнього провідного нападника.

27-річний аргентинський форвард Джованні Сімеоне, син головного тренера мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне, не брав участь у тій грі, вочевидь готуючись до зміни клубної прописки, на що натякали попередні перемовини та медогляд гравця в розташуванні "Партенопеї".

У підсумку, Наполі оголосив, що Сімеоне зіграє один сезон в його складі на правах оренди за 3,5 млн євро, після чого клуб матиме зобов’язання викупити його за додаткових 12 млн євро.

Прийдешні дві доби взагалі мають стати щедрими на новини з Неаполя: окрім переходу Сімеоне, "осли" мають завершити медичні обстеження та підписання угоди з Тангі Ндомбеле (оренда + викуп із Тоттенгема за 30 млн євро), провести медогляд для Джакомо Распадорі, провести перемовини з Парі Сен-Жермен щодо голкіпера Кейлора Наваса, а також домовитись про продаж півзахисника Фабіана Руїса.

У минулому сезоні Джованні Сімеоне забив 17 голів та віддав шість гольових передач за 37 зіграних матчів.