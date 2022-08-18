Італія

Гравець залишиться в столиці Італії.

Італійський півзахисник атакувального плану Ніколо Дзаньоло цього трансферного вікна був надзвичайно близьким до того, аби залишити склад Роми, яка дозволила йому повною мірою розкритись на професійному рівні.

23-річного виконавця тісно пов’язували з туринським Ювентусом та лондонським Тоттенгемом, проте, як повідомляють італійські ЗМІ, жодному з цих клубів так і не вдасться цього разу отримати до свого складу цього італійського футболіста.

Річ у тім, що "вовки" виступили з пропозицією в 4-5 млн євро заробітної платні на рік, якщо Дзаньоло погодиться підписати нову угоду строком до 2027 року.

Станом на сьогодні гравець має контракт до 2024 року із зарплатнею в 2,5 млн євро на рік.

Учора в Мілані відбулась зустрічі між агентом гравця Клаудіо Вігореллі та директором Роми Тьягу Пінту, за підсумками якої обидві сторони вирішили й надалі продовжувати виступи Ніколо в Ромі.

У минулому сезоні італієць відіграв 42 матчі, забивши вісім голів та віддавши дев’ять гольових передач.