Італія

Італійський клуб підсилив оборонну ланку.

Болонья на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального захисника Генка Джона Лукумі.

Контракт підписаний на три роки — до літа 2025. Сума трансферу склала 8 мільйонів євро.

Лукумі виступав за Генк з літа 2018 року, куди перебрався з Депортіво Калі за 2,5 мільйони євро.

За цей період часу він награв 137 поєдинків, у яких забив три голи та відзначився двома асистами.

Раніше Болонья оголосила про підписання молодого уругвайця Соси.