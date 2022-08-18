Італійський клуб підсилив оборонну ланку.
ФОТО ФК БОЛОНЬЯ
18 серпня 2022, 17:55
Болонья на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального захисника Генка Джона Лукумі.
Контракт підписаний на три роки — до літа 2025. Сума трансферу склала 8 мільйонів євро.
Лукумі виступав за Генк з літа 2018 року, куди перебрався з Депортіво Калі за 2,5 мільйони євро.
За цей період часу він награв 137 поєдинків, у яких забив три голи та відзначився двома асистами.
Раніше Болонья оголосила про підписання молодого уругвайця Соси.