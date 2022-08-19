20-летний футболист пошел на повышение.
Брендон Соппі
19 серпня 2022, 16:23
Аталанта, за яку виступає наш Руслан Маліновський, підписала талановитого французького захисника Брендона Соппі. Про це оголошено на офіційному сайті команди.
Сума угоди не розголошується, проте раніше інсайдер Фабриціо Романо розповів, що 20-річний захисник коштуватиме Аталанті 9 мільйонів євро.
Минулого сезону Соппі провів за Удінезе 30 матчів, у яких не відзначився результативними діями.
Щодо міжнародної кар'єри, то Соппі дійшов до півфіналу чемпіонату Європи у складі U17 та посів третє місце на чемпіонаті світу 2019 року.
У червні минулого року він дебютував за збірну Франції U20 у товариському матчі проти Саудівської Аравії.