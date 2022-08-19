Італія

20-летний футболист пошел на повышение.

Аталанта, за яку виступає наш Руслан Маліновський, підписала талановитого французького захисника Брендона Соппі. Про це оголошено на офіційному сайті команди.

Сума угоди не розголошується, проте раніше інсайдер Фабриціо Романо розповів, що 20-річний захисник коштуватиме Аталанті 9 мільйонів євро.

Минулого сезону Соппі провів за Удінезе 30 матчів, у яких не відзначився результативними діями.

Щодо міжнародної кар'єри, то Соппі дійшов до півфіналу чемпіонату Європи у складі U17 та посів третє місце на чемпіонаті світу 2019 року.

У червні минулого року він дебютував за збірну Франції U20 у товариському матчі проти Саудівської Аравії.