Італія

Датського нападника може чекати підвищення.

Ніколо Скіра повідомляє про те, що Аталанта хоче придбати форварда Расмуса Гейлунна зі Штурма.

Бергамаски наразі ведуть перемовини із австрійським колективом.

Минулого сезону гравець перейшов до Граца з Копенгагена та забив 6 м'ячів.

Стільки ж голів в його активі й зараз, на початку цього сезону, у тому числі, у ворота київського Динамо у нещодавньому поєдинку (1:2).

Transfermarkt оцінює датського нападника у 4,5 млн євро.