Ніколо Скіра повідомляє про те, що Аталанта хоче придбати форварда Расмуса Гейлунна зі Штурма.

Бергамаски наразі ведуть перемовини із австрійським колективом.

Минулого сезону гравець перейшов до Граца з Копенгагена та забив 6 м'ячів. 

Стільки ж голів в його активі й зараз, на початку цього сезону, у тому числі, у ворота київського Динамо у нещодавньому поєдинку (1:2).

Transfermarkt оцінює датського нападника у 4,5 млн євро. 