Датського нападника може чекати підвищення.
Расмус Гейлунн
20 серпня 2022, 10:50
Ніколо Скіра повідомляє про те, що Аталанта хоче придбати форварда Расмуса Гейлунна зі Штурма.
Бергамаски наразі ведуть перемовини із австрійським колективом.
Минулого сезону гравець перейшов до Граца з Копенгагена та забив 6 м'ячів.
Стільки ж голів в його активі й зараз, на початку цього сезону, у тому числі, у ворота київського Динамо у нещодавньому поєдинку (1:2).
Transfermarkt оцінює датського нападника у 4,5 млн євро.