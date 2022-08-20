Італія

Італійський клуб посилився досвідченим гравцем.

Sky Sports Deutschland повідомляє, що нападник Баєра Джоел Пох'янпало перейде у Венецію.

Гравець національної збірної Фінляндії підпише контракт із італійським колективом до 2025 року.

Леверкузен отримає 2,5 млн євро + можливі бонуси.

За шість років на Бай-Арені Пох'янпало забив лише вісім м'ячів, хоча спершу непогано проявляв себе у якості "джокера".

Баєр здавав гравця у оренди у Гамбург, Уніон та Різеспор, але лише у складі "чорноморських яструбів" він зумів пробити відмітку у 10+ голів.