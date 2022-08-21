Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру італійської Серії А, у якому зіграють бергамаська Аталанта та Мілан.
Руслан Маліновський, Getty Images
21 серпня 2022, 20:47
Бергамаська Аталанта та Мілан своїм матчем на Атлеті Адзуррі д’Італія долучаться до завершення недільної програми розіграшу другого туру італійської Серії A.
Джан П'єро Гасперіні, після перемоги над Сампдорією (2:0), вирішив використати з перших хвилин Демірала в центрі трійки центральних захисників, тоді як Маліновський розташується в парі з Пашаличем під Сапатою в нападі.
Стефано Пьолі, на тлі звитяги в грі проти фріульського Удінезе (4:2), зробив ставку на Тоналі в опорній зоні в парі з Беннасером.
Аталанта: Муссо — Толой, Демірал, Джимсіті — Гатебур, Копмейнерс, де Роон, Мехле — Маліновський, Пашалич — Сапата.
Запасні: Россі, Спортьєлло, Околі, Муріель, Бога, Лукман, Зортеа, Руджеррі, Скальвіні, Соппі.
Мілан: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Ернандес — Беннасер, Тоналі — Мессіас, Діас, Леау — Ребич.
Запасні: Тетерушану, Міранте, Балло-Туре, Флоренці, Габбья, К’єр, Бакайоко, Побега, Адлі, Де Кетеларе, Салемакерс, Жиру, Лазетич, Орігі.
Гра Аталанта — Мілан почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.