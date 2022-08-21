Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру італійської Серії А, у якому зіграють бергамаська Аталанта та Мілан.

Бергамаська Аталанта та Мілан своїм матчем на Атлеті Адзуррі д’Італія долучаться до завершення недільної програми розіграшу другого туру італійської Серії A.

Джан П'єро Гасперіні, після перемоги над Сампдорією (2:0), вирішив використати з перших хвилин Демірала в центрі трійки центральних захисників, тоді як Маліновський розташується в парі з Пашаличем під Сапатою в нападі.

Стефано Пьолі, на тлі звитяги в грі проти фріульського Удінезе (4:2), зробив ставку на Тоналі в опорній зоні в парі з Беннасером.

Аталанта: Муссо — Толой, Демірал, Джимсіті — Гатебур, Копмейнерс, де Роон, Мехле — Маліновський, Пашалич — Сапата.

Запасні: Россі, Спортьєлло, Околі, Муріель, Бога, Лукман, Зортеа, Руджеррі, Скальвіні, Соппі.



Мілан: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Ернандес — Беннасер, Тоналі — Мессіас, Діас, Леау — Ребич.

Запасні: Тетерушану, Міранте, Балло-Туре, Флоренці, Габбья, К’єр, Бакайоко, Побега, Адлі, Де Кетеларе, Салемакерс, Жиру, Лазетич, Орігі.



Гра Аталанта — Мілан почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.