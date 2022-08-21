Італія

Український півзахисник був головною дальнобійною зброєю своєї команди, проте до кінця матчу не дограв.

Італійська Серія A цього сезону обіцяє бути доволі цікавою відносно питання визначення чемпіона, бо Мілан, який завоював довгоочікувані "золоті" нагороди за підсумками минулого футбольного року, станом на сьогодні навряд чи хто наважиться назвати одноосібним фаворитом перегонів. Проте в стартовому матчі проти фріульського Удінезе тиждень тому (4:2) команда Стефано Пьолі наочно показала, що в режимі реального часу готова боротись із усіма викликами на своєму шляху.

Наступним випробуванням для "россонері" вже в рамках другого туру стала бергамаська Аталанта, гостьові матчі проти якої вони не дуже полюбляють через банальні причини — останніх два рази Мілану вдавалось перемогти "Богиню" на її полі (2:0 та 3:2 відповідно), однак до цього колектив із Бергамо постійно дошкуляв чинним чемпіонам країни, які на той час ще були далекі від цього здобутку.

У поточній кампанії колектив Джан П’єро Гасперіні має відмінні від решти групи фаворитів завдання на сезон, бо не братиме участь у єврокубках. Цілком можливо, що саме цей фактор і підігріває інтригу довкола майбутнього українського півзахисника Руслана Маліновського в складі "оробічі", однак італійський фахівець усе ж таки знайшов для нього місце в стартовому складі на звітний поєдинок, тож у футболіста була можливість сказати своє, можливо, останнє слово перед уболівальниками Аталанти.

Достатньо важко було розгойдати цю гру обидвом командам у першому таймі, бо Аталанті вдавалось контролювати появу вільного простору на власній половині поля за рахунок середнього та низького блоку, тоді як суперники також стежили за можливими виходами "Богині" до раптових контратак. У підсумку, утворились своєрідні гойдалки з великою кількістю передач другим поверхом, за виконанням яких можливості проявити себе технічним гравцям у обох складах не було.

Лише в середині першої половини гри "россонері" спромоглись створити перший гольовий момент, коли Мессіас не зміг скористатись несподівано вдало виконаною передачею з лівого флангу на дальній кут воротарського, не влучивши під стійку воріт Муссо з близької відстані. Уже через кілька миттєвостей Руслану Маліновському вдалось витягнути власну команду в позиційній атаці на чужу половину, завершенням якої став постріл самого українця з передачі Мехле з лівого флангу до півкола перед штрафним. Необачність опорної зони гостей у цьому випадку була разючою.

Джан П’єро Гасперіні до забитого м’яча встиг достатньо покричати на нашого півзахисника, тоді як його колега за тренерським фахом сконцентрувався на бокових арбітрах, і вже в середині першої половини отримав попередження, яке трохи його заспокоїло. Вплив на психологічний стан більш вікового спеціаліста на чолі Аталанти тим часом мав забитий м’яч Маліновського, тому Руслан вільно продовжував виконувати спроби дальніх пострілів, які були невдалими, а натомість його керманич більше не зривав свій голос. Бергамаски тим часом перевели гру до другої половини матчу.

Мілану потрібно було після поновлення гри йти до більш акцентованої гри в атаці, і потрохи колектив Пьолі все ж таки наближався до чужих володінь, і навіть створював безпосередню загрозу воротам Муссо. Багато верхових передач із обох боків нікуди не поділись аж до фінального свистка, однак їхня реалізація викликала суттєві труднощі. Довелось застосовувати гостям певну хитрість, коли на 69 хвилині швидко розіграний кутовий на правому фланзі завершився пострілом Беннасера в дальній кут із меж штрафного, до чого "оробічі" виявились геть неготовими.

І одразу ж Гасперіні прокинувся зі своїми замінами, знявши з гри Маліновського, якого проводжали під вигуки "Залишайся в Бергамо!", але головному тренеру Аталанти на це вже було байдуже. Серед замін господарів можна було виокремити Адемолу Лукмана, але зробити результативний внесок зі свого боку, як то сталось під час виходу на поле за ходом матчу в Генуї в нього не вийшло. Футболісти Пьолі також не дуже наполягали на своєму переможному сценарії.

У наступному турі бергамаська Аталанта зіграє в гостях проти Верони, а Мілан на власному полі прийматиме Болонью.Аталанта — Мілан 1:1Маліновський, 29 — Беннасер, 69Муссо — Толой, Демірал, Джимсіті (Околі, 82) — Гатебур, Копмейнерс, де Роон, Мехле (Дзортеа, 88) — Маліновський (Лукман, 73), Пашалич (Скальвіні, 73) — Сапата (Муріель, 72).Меньян — Калабрія (Флоренці, 84), Калулу, Томорі, Ернандес — Беннасер, Тоналі — Мессіас (Салемакерс, 66), Діас (Де Кетеларе, 58), Леау (Орігі, 66) — Ребич (Жиру, 58).Попередження: Толой, Гатебур, Джимсіті, де Роон — Ребич, Тоналі, Ернандес.