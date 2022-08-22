Італія

Один із аутсайдерів Серії A ще й втратить свого провідного виконавця.

Початок цьогорічної кампанії італійської Серії A для Верони видається не надто вдалим, бо за два стартові тури команда встигла програти Наполі (2:5) та зіграти внічию проти Болоньї (1:1).

Проте найближчим часом ситуація для "мастифів" цілком може додатково погіршитись, бо Фіорентина як ніколи до цього близька до трансферу їхнього ключового півзахисника Антоніна Барака.

27-річний гравець атакувального плану, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, поповнить склад "лілій" на правах оренди, яка коштуватиме клубу з Флоренції 2 млн євро.

Після цього в Фіорентини буде обов’язкова опція придбати футболіста за 12 млн євро.

Контракт, що його запропонували Бараку, надасть йому змогу до 2026 року щорічно отримувати 1,5 млн євро заробітної платні.

У новому сезоні Антонін награв усього 43 хвилини в двох матчах, тоді як у минулій кампанії за 30 матчів забив 11 разів та віддав чотири гольові передачі.