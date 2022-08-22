Римляни набрали три очки у непростій зустрічі.
Рома - Кремонезе, getty images
22 серпня 2022, 21:29
Рома в рамках поєдинку другого туру чемпіонату Італії приймала на своєму полі Кремонезе і здобула перемогу.
Команда Жозе Моуріньо змогла набрати три очки завдяки влучному удару Кріса Смоллінга в середині другого тайму.
Рома - Кремонезе 1:0
Гол: Смолінг, 65
Рома: Руй Патрісіу – Карсдорп, Смоллінг, Манчіні, Рожер, Спінаццола (Залевскі, 73) – Крістанте, Пеллегріні – Дзаньоло (Ель-Шаараві, 45), Дібала (Матич, 72), Абрахам.
Кремонезе: Раду – Гільйоне (Баес, 56), Кірікеш, Лочошвілі, Айву (Б'янкетті, 57), Валері – Пікель, Аскасібар – Дессерс, Окереке (Тсаджу, 78), Дзанімак'я (Буонаюто, 56).