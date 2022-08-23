Італія

Італійський фахівець прокоментував результат своєї команди.

Ювентус на виїзді не зміг обіграти Сампдорію (0:0) у другому турі чемпіонату Італії.

"Ми двічі зіграли на нуль на старті сезону. Сампдорія добре виглядала у першому таймі. У другому у нас були хороші періоди та чудовий момент наприкінці.

На жаль, єдине, що ми не повинні робити на полі – це давати задній хід. І з Сассуоло сталося таке, що ми бігли назад.

Шкода, що ми втратили два очки", — наводить слова Алегрі Football Italia.

Після двох турів Ювентус посідає четверте місце у Серії А із чотирма очками.