Італія

Футболіст вирішив переїхати у Серію Б.

Аргентинський захисник Крістіан Ансальді вирішив змінити Торіно на Парму, яка виступає у Серії Б.

Відомо, що Торіно відпустив свого гравця безкоштовно. Про умови контракту Парма не повідомляє.

Нагадаємо, що за свою кар'єру Ансальді виступав за Ньюелз Олд Бойз, Атлетіко Мадрид, Дженоа, Інтер, Торіно та клуби із республіки 404.

Як писалось, аргентинцю 35 років. Але не він буде найстаршим гравцем клубу. Джанлуїджи Буффону — 44.