Клуб знайшов заміну нідерландцю.
Деніс Закарія, Getty Images
24 серпня 2022, 16:55
Півзахисник Роми Джорджиньо Вейналдум вилетів через тяжку травму ноги — перелом великогомілкової кістки на декілька місяців. Тому римський клуб зараз знаходиться у пошуках нового футболіста у центр півзахисту.
Відомо, що фаворитом у шорт листі клубу зараз є півзахисник Ювентуса та збірної Швейцарії Деніс Закарія.
Якщо Ювентус підпише у це трансферне вікно півзахисника ПСЖ Леандро Паредеса, то буде готовий відпустити Закарію у оренду.
Окрім Закарії керівництво римлян розглядає варіанти з підписанням Найтана Нандеса з Кальярі чи Саши Лукича з Торіно.
Закарія у минулому сезоні приєднався до Ювентуса за 8,6 мільйонів євро. За пів року він награв 14 матчів, забив один гол та віддав один асист.