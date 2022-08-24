Італія

Клуб знайшов заміну нідерландцю.

Півзахисник Роми Джорджиньо Вейналдум вилетів через тяжку травму ноги — перелом великогомілкової кістки на декілька місяців. Тому римський клуб зараз знаходиться у пошуках нового футболіста у центр півзахисту.

Відомо, що фаворитом у шорт листі клубу зараз є півзахисник Ювентуса та збірної Швейцарії Деніс Закарія.

Якщо Ювентус підпише у це трансферне вікно півзахисника ПСЖ Леандро Паредеса, то буде готовий відпустити Закарію у оренду.

Окрім Закарії керівництво римлян розглядає варіанти з підписанням Найтана Нандеса з Кальярі чи Саши Лукича з Торіно.

Закарія у минулому сезоні приєднався до Ювентуса за 8,6 мільйонів євро. За пів року він награв 14 матчів, забив один гол та віддав один асист.