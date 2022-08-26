Італія

Football.ua представляє анонс матчу третього туру чемпіонату Італії-2022/23.

Новий тур Серії А стартує двома п'ятничними матчами — Монца зіграє проти Удінезе, а Лаціо проти Інтера. І римське протистояння обіцяє стати однією з кількох окрас цього тижня в італійському футболі.

Власне, сьогодні ми з вами і поговоримо, що вболівальникам чекати від гри у столиці Італії. Адже мова не тільки про битву двох команд, а і про змагання стилів і філософій.

До того ж, Сімоне Індзагі проти головного клубу свого життя (22 роки, Карле!) — це, як мінімум, звучить інтригуюче.

ЛАЦІО — ІНТЕР

П'ЯТНИЦЯ, 26 СЕРПНЯ, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МІКАЕЛЬ ФАББРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Отже, Індзагі-тренер вдруге приїжджає грати проти Лаціо у ролі суперника "орлів". У жовтні 2021 року римські тіфозі прийняли його як свого — без жодних образ. Урочисті оплески від Курва Норд (трибуни фанатів Лаціо) — тому зайве підтвердження. І це не дивлячись на постійне освистування Де Врея і не дуже хороше ставлення до Корреа.

Відзначимо, що Інтер протягом останніх двадцяти років забрав стільки гравців "небесно-блакитного" клубу, що попри давню дружбу ультрас ставлення до цих переходів — погане. Але не у випадку Індзагі.





На зміну Індзагі до Лаціо прийшов тренер з кардинально іншою філософією — Мауріціо Саррі. Якщо футбол Сімоне націлений на швидкі контратаки з різкими флангами та мінімум зайвої "тікі-таки", то сеньйор Мауріціо будує у Римі гру першим номером з великою кількістю красивих комбінацій. Еталонний "саррізм", коротше кажучи.

В Інтері Індзагі отримав те, чого хотів від Лотіто у Лаціо. У нього є укомплектований склад, хороша лава для запасних і максимальна кількість інструментів для реалізації своїх планів.

Повернення Лукаку поки ніяк не виправдовує ризиків, зате навпаки — виправдовує найкращі очікування. Пара бельгійця з Лаутаро Мартінесом взаємодіє на тому ж рівні, що і 2 роки тому.

Оновлений Лаціо поки не здобув жодної впевненої звитяги. Проти Болоньї більшість планів зламало раннє вилучення голкіпера Машиміану та заміна Башича, а проти Торіно гра не пішла з перших хвилин.

До слова, враховуючи не надто впевнену гру героя матчу з Болоньєю Проведеля проти "биків" (навіть попри 0 пропущених м'ячів), проти Інтера у воротах очікується Машиміану. Так чи інакше, саме португальця брали на роль основного. Також не здивуємося, якщо нарешті вийде у старті з перших хвилин колишній "гірник" Маркос Антоніо.

Наразі ще не всі новачки встигли дебютувати, а на довершення лаціалі очікують приїзду лівого захисника Тоттенгема Серхіо Регілона. Оренда цього футболіста клубу необхідна як повітря, бо інакше ставити ліворуч і далі доведеться номінального правого оборонця Марушича. Вихід команди Саррі на пік форми очікуємо трошки пізніше.

Щодо Інтера, то після "гри з вогнем" проти Лечче дружина Індзагі без проблем впоралася зі Спецією. Урок першого туру було засвоєно — навіть якщо на старті матчу ти забиваєш безтурботний м'яч, це не гарантує тобі впевненої звитяги. Скоріш за все, Сімоне Індзагі навіть випустить у п'ятницю той самий стартовий склад, то й минулої суботи.

Інтер — однозначний фаворит зустрічі. Навіть попри домашній статус "орлів" та серйозну літню трансферну кампанію римського клубу. За потенціалом, глибиною складу, можливостями, індивідуальними якостями більшості футболістів "нерадзуррі" однозначно переважають "бьянкочелесті".

Тож прогнозуємо цікаву гру з великою кількістю моментів в обох команд, яка закінчиться важкою перемогою міланців. У протистоянні класу та високого класу переможе другий. Але сенсаційний результат, вибачте за дивне формулювання, нікого не здивує. Навчені, знаємо.

Орієнтовний склад Лаціо: Машиміану — Ладзаррі, Патрік, Романьйолі, Марушич — Маркос Антоніо, Мілінкович-Савич, Луїс Альберто — Педро, Іммобіле, Дзаканьї

Орієнтовний склад Інтера: Ханданович — Шкрініар, Де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Дімарко — Мартінес, Лукаку

ПРОГНОЗ 1:2