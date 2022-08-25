Італія

28-річний футболіст знову виступатиме у Серії А.

Аркадіуш Мілік виступатиме за Ювентус, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, клуби повністю узгодили перехід: Марсель за свого футболіста отримає один мільйон євро та бонуси за умовами оренди. Також у Ювентуса буде опція викупу за вісім мільйонів євро, яка не матиме обов'язкового характеру.

Сьогодні Мілік пройде медичний огляд перед переходом до Ювентусу.

Очікується, що наступною метою Ювентуса стане завершення переходу Леандро Паредеса із ПСЖ.

У поточному сезоні Мілік провів дві гри за Марсель у Лізі 1 і не відзначився результативними діями.