Італія

До вашої уваги — прев'ю третього туру чемпіонату Італії-2022/23.

Вперше цього сезону новий тур Серії розпочнеться не у суботу, а у п'ятницю. Та й закінчиться він цього раз вже у неділю — у понеділок усі відпочивають.

Найближчими днями нас очікує немало цікавих поєдинків. Два матчі борються між собою за звання "центрального", ще один до них стрімко наближається. Ну а Пауло Дібала має шанс відзначити перший м'яч у складі Роми черговим жестом у бік VIP-трибуни стадіо Ювентуса.

Коротше кажучи, буде цікаво!







ЛАЦІО — ІНТЕР

П'ЯТНИЦЯ, 26 СЕРПНЯ, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МІКАЕЛЬ ФАББРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Сімоне Індзагі знову зіграє проти головного клубу свого життя. Клубу, якому він у різних ролях віддав 22 роки кар'єри, з яких 5 — як головний тренер. І клубу, де його завжди прийматимуть як рідного — навіть ті, хто трошки образився...

Мауріціо Саррі прийшов будувати у Римі зовсім інший футбол. Тут все будується на контролі м'яча і великій кількості передач, а не на швидких контратаках. Сам же Індзагі отримав змогу будувати своє вже зі значно більшими можливостями — як фінансовими, так і людськими. І повернення Лукаку — чергове тому підтвердження.

Інтер однозначно виглядає фаворитом зустрічі. Команда значно серйозніше укомплектована (навіть попри хороше літнє трансферне вікно "орлів") і впевненіше розпочала чемпіонат. До того ж, Саррі ще знаходиться у пошуках оптимального стартового складу та очікуванні шульги на лівий фланг захисту. За чутками, ним має стати іспанець Серхіо Регілон із англійського Тоттенгема.

Прогнозуємо цікаву гру з мінімальною перемогою "нерадзуррі". Хоча не здивуємося, якщо рідні трибуни, бойовий дух і тренерські вміння сеньйора Мауріціо допоможуть "орлам".

Орієнтовний склад Лаціо: Машиміану — Ладзаррі, Патрік, Романьйолі, Марушич — Маркос Антоніо, Мілінкович-Савич, Луїс Альберто — Педро, Іммобіле, Дзаканьї

Орієнтовний склад Інтера: Ханданович — Шкрініар, Де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Дімарко — Мартінес, Лукаку

ПРОГНОЗ 1:2

ЮВЕНТУС — РОМА

СУБОТА, 27 СЕРПНЯ, 19:30. ЮВЕНТУС СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАССІМІЛІАНО ІРРАТІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

А тут повертається Дібала! Швидко, чи не так?! І сумніваємося, що вболівальники Юве подарують його хоч відсоток тієї турботи, що вболівальники Лаціо подарують Індзагі. Хоча й ненависті не варто очікувати — при всій повазі, не та фігура в історії "бьянконері".

Саму ж гру можна назвати цікавим іспитом для обох колективів. Як Юве, так і Рома на початку сезону не порадували своєю грою, а перші навіть встигли втратити очки. Втім, як Аллегрі, так і Моурінью не люблять будувати красивезний футбол, їхня ціль всюди одна — результат.

Серйозною втратою для "джалороссі" можна назвати травму Дзаньоло — через проблеми з плечем він вилетів приблизно на 3 тижні.

Зламавший ногу Вейналдум поки не встиг стати гравцем основним, а от на Ніколо будується весь футбол римського колективу. Враховуючи, що протягом цього тижня досі так і не було підписано контракту з Белотті і про перебудову на гру у 2 форварди мова не йде, то очікуємо вихід зі старту Ель-Шаараві. І якщо проти Кремонезе йому вдавалося створювати креатив, то сильно сумніваємося, що цього класу вистачить на Юве...

Самі ж туринці потерпають від кадрових негараздів не менше. Досі не можуть грати Погба і Ді Марія, і якщо першого після повернення до Італії ми у грі ще не бачили, то Анхель вже у стартовому турі проти Сассуоло встиг сказати прямим текстом: "Я тут — головна зірка".

Щодо трансферу Міліка, то жодної перебудови на гру у 2 форварди очікувати не слід. Арек — трошки менш якісна, проте копія Влаховича. Ніякої взаємодії, яка у Душана бувала з Моратою, тут не станеться. Ну а Паредес (до слова, колишній "романіста"), покликаний налагодити гру у центрі поля, поки так і не підписаний.

Ризикнемо подумати, що Юве своїх суперників здолає. Але вдасться їм це дуже і дуже важко. І не здивуємося виходу зі стартових хвилин Мойзе Кіна — зараз Аллегрі його неочікувано хвалить.

Орієнтовний склад Ювентуса: Перін — Данілу, Бремер, Бонуччі, Сандро — Рабьо, Локателлі — Куадрадо, Костич — Кін — Влахович

Орієнтовний склад Роми: Патрісіу — Смоллінг, Манчіні, Ібаньєс — Челік, Крістанте, Пеллегріні, Спінаццола — Дібала, Ель-Шаараві — Абрахам

ПРОГНОЗ 1:0

МІЛАН — БОЛОНЬЯ

СУБОТА, 27 СЕРПНЯ, 19:30. СТАДІО САН-СІРО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАНЛУКА МАН'ЯНЕЛЛО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Мілан у матчі з Аталантою зіграв погано. А ще продемонстрував, що відсутність продуманого трансферного вікна — однозначний удар по амбіціях повторити чемпіонський подвиг.

До слова, у суботу з перших хвилин можна буде нарешті побачити Шарля Де Кетеларе. Та й виходу Орігі буде важко здивуватися — Ребич у Бергамо вже не виглядав настільки впевненим, як у першому турі проти Удінезе.

Ну а приїзд на Сан-Сіро Сініші Міхайловича — це хороше нагадування для тіфозі "россонері" про часи, коли все у них було печально. Сезон 2015/16 та 7 місце — оце так спогади! Втім, зараз легенді італійського футболу головне побажати одного — успіху у новій боротьби проти лейкемії...

Сама ж Болонья на старті сезону виглядає якісно. Хороший і бойовий матч із Лаціо, тотальне нещастя у грі з Вероною. Але чомусь є великі сумніви, що навіть проти не найкращого Мілана це може допомогти здобути залікові бали.

Орієнтовний склад Мілана: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Тео Ернандес — Бенассер, Тоналі — Мессіас, Де Кетеларе, Леао — Орігі

ПРОГНОЗ 2:1



ВЕРОНА — АТАЛАНТА

НЕДІЛЯ, 28 СЕРПНЯ, 19:30. СТАДІО МАРКО АНТОНІО БЕНТЕГОДІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПАСКУАЛЕ ДЕ МЕО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Джан П'єро Гасперіні — людина алогічна і водночас дуже розумна.

Виставити Маліновського у старті проти Мілану після публічної критики? Нічого дивного, українцю треба набити ціну, поповнити бюджет клубу і отримати у Бергамо такого довгоочікуваного нападника.

Втім, навіть попри прекрасний матч Руслана, важко сподіватися на його появу зі старту у місті Ромео і Джульєтти.

По-перше, ще після гри проти "россонері" Гасперіні дав зрозуміти, що наш співвітчизник підходить під той футбол, у який Аталанта грає проти команд калібар чемпіона, а от проти суперників нижче класом йому потрібен форвард.

По-друге, успіхи у перемовинах із Марселем (зокрема, зі сторони самого Маліновського) схоже дійшли до кінцевої точки. Тут вже питання мотивації самого уродженця Житомира грати як він може.

Верона на початку сезону не вражає. Тома Анрі, який забив у двох матчах поспіль — єдина світла пляма. Також в атаці непогано виглядає "смачний" форвард Кевін Лазанья, який також відзначився у грі проти Наполі.

Оборона — справжній жах. І навіть Болонья не забила скільки хотіла виключно через збіг обставин та Його Величність VAR.

Аталанта ж попри всі проблеми зберігає атакувальний потенціал та здатна виграти такий матч впевнено.

Орієнтовний склад Аталанти: Муссо — Толой, Демірал, Околі — Гатебур, Копмайнерс, Де Роон, Мехле — Пашаліч — Муріель, Сапата

ПРОГНОЗ 1:3

ФІОРЕНТИНА — НАПОЛІ

НЕДІЛЯ, 28 СЕРПНЯ, 21:45. СТАДІО АРТЕМІО ФРАНКІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛІВІО МАРІНЕЛЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Цілком можливо, у підсумку з трьох найцікавіших матчів туру найтоповішим вийде саме флорентійський. У ньому зіграють два колективи з широкою італійською душею, яка здатна підкоряти серця.

Наполі на початку сезону — команда-цукерка. Втім, поки високі оцінки "партенопеї" отримують за підсумками матчів проти Верони та Монци, а у неділю на колектив Спаллетті очікує перший серйозний іспит.

Не виключено, що ми вже зможемо побачити на полі зі старту когось із трійки Ндомбеле-Распадорі-Сімеоне-молодший. Хоча важко сказати, хто має для цього випасти. Скоріш за все, подібні експеременти слід очікувати вже у турі посеред тижня — там Неаполь протистоятиме сусідям по півдню з Лечче.

Фіорентина ж має неабиякий графік, адже приймала участь у матчах плей-оф Ліги Конференцій проти Твенте. "Фіалки" здолали нідерландців, що називається, з боєм, витративши багато зусиль. І кому точно матч у понеділок був би бажаний, так це команді Вінченцо Італьяно. Можливо, вже й Барак із Верони доїхав би, хоча у будь-якому разі його було би далеко навіть до потраплянні до заявки.

Орієнтовний склад Фіорентини: Голліні — Додо, Куарта, Міленкович, Терзіч — Бонавентура, Мандрагора, Малех — Куаме, Йович, Соттіль

Орієнтовний склад Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім Мін-Дже, Олівейра — Лоботка, Ангісса, Зелінські — Лозано, Осімген, Кварацхелія

ПРОГНОЗ 2:3



МОНЦА — УДІНЕЗЕ

П'ЯТНИЦЯ, 26 СЕРПНЯ, 19:30. СТАДІО БРІАНТЕО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФАБІО ДІ РАВЕННА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ну що, пафосна Монца, ось твій вихід. Суперник вже не Наполі, та й навіть не Торіно.

Та і йому, супернику, є що доводити. Спочатку поразка від Мілану (добре, на засуджуємо), згодом — нульова нічия проти Салернітани, яка мала в рази більше гольових моментів.

Коротше кажучи, тур стартує з матчу команд, які понад усе хочуть нарешті здобути позитивний очок. 1 зароблений бал на двох за 2 тури — це несерйозно. І таке сильне й обопільне бажання, підказує нам чуйка, призведе до одного: бажання не здійснить жоден. Хоча для господарів нічия — не така вже й катастрофа.

ПРОГНОЗ 1:1

КРЕМОНЕЗЕ — ТОРІНО

СУБОТА, 27 СЕРПНЯ, 19:30. СТАДІО ДЖОВАННІ ЗІННІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПАОЛО ВАЛЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

А от Кремонезе набрати хоч 1 бал буде важко. Торіно Івана Юрича прекрасно стартував, обігравши вищезгадану Монцу та розписавши бойові "нулі" з Лаціо.

Колективу з Кремоне всюди не вистачає "трошки". Проти Фіорентини все зіпсувала кумедна помилка румунського голкіпера Йонуца Раду, проти Роми виникли проблеми з реалізацією — бо ж якби Дессерс влучив не у поперечину, якби забив той, якби забив інший... Коротше кажучи, всюди дрібнеК "якби".

"Бики" мають усі шанси стати одним із відкриттів сезону, а Юрич — нарешті зробити потужний стрибок у тренерській кар'єрі. Поки все виглядає обнадійливо, і важко сказати, за рахунок чого у суботу команда зі столиці П'ємонту може не перемогти.

ПРОГНОЗ 0:1

СПЕЦІЯ — САССУОЛО

СУБОТА, 27 СЕРПНЯ, 19:30. СТАДІО АЛЬБЕРТО ПІКО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНЧЕСКО КОССО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Спеція не вражає незалежно від прізвища тренера. Перемога над Емполі буде випадковою, з Інтером команда не змогла зробити й відсотка того, що вийшло у Лечче.

Сассуоло ж після фіаско у матчі з Ювентусом потрошку набирає кондиції. Доменіко Берарді знову "on fire", а самі "нероверді" потрошку починають демонструвати такий притаманний собі комбінаційний футбол. Втрата Распадорі, звісно, не з приємних, але клуб останній місяць і так жив із нею у голові.

Гадаємо, особливих проблем у гостей не буде. А-от "орльонок" Віктор Коваленко вже може отримати більше ігрового часу, ніж у матчі з Інтером.

ПРОГНОЗ 3:1

САЛЕРНІТАНА — САМПДОРІЯ

НЕДІЛЯ, 28 СЕРПНЯ, 19:30. СТАДІО АРЕКІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO





Сампдорія провела жахливо минулий сезон і за літо стала тільки слабшою. Чого вже приховувати — втратила самого Владислава Супрягу!

Попри всі нюанси, старт у виконанні генуезців — прийнятний. Проти Аталанти перевага по грі однозначно належала суперникам, проте ніхто не знає, чим би все завершилося, якби не дивакуватим чином відмінений VARом м'яч "Дорії" за рахунку 0:0.

Проти Юве — чітко поставлена гра з тренерською думкою Джампаолі. Так, враховуючи відверто поганенький матч у виконанні самих туринці — не без того.

Салернітана поки — команда-загадка. Поразка без шансів від Роми (0:1 — рахунок оманливий), пристойна гра на виїзді проти Удінезе (такі ж оманливі 0:0) не дали якоїсь однієї картини колективу Давіде Ніколи. Цілком можливо, що ми матимемо змогу побачити її у неділю. Та й робота на трансферному ринку на півдні Італії пристойна — мова не тільки про Наполі.

ПРОГНОЗ 2:2

ЛЕЧЧЕ — ЕМПОЛІ

НЕДІЛЯ, 28 СЕРПНЯ, 21:45. СТАДІО ВІА ДАЛЬ МАРЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛЬБЕРТО САНТОРО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Лечче на цьому тижні здивував усіх орендою каталонського француза Самюеля Умтіті. Навряд 28-річний оборонець дебютує у грі проти Емполі, проте скільки би вболівальники Барси не сміялися над його грою у їхньому клубі, але... як би вам коректніше сказати: Лечче — то зовсім інший рівень.

Новачок Серії А приємно здивував у першому турі проти Інтера, та і у грі із Сассуоло поступився лише мінімально. У команди нема суцільної катастрофи в обороні, але щоби не було рецидивів голу Лукаку (коли бельгійцю ніхто не заважав забити з метру) — підсилення потрібні.

Удінезе почав сезон невдало, і тому існує віра у перші очки "джалороссі" у новому сезоні.

ПРОГНОЗ 1:1

