Італія

До вашої уваги найкращі моменти матчу італійської Серії A.

Напередодні римський Лаціо на власному полі зустрічався з одним із претендентів на чемпіонський титул за підсумками поточного сезону, міланським Інтером.

Усупереч очікуванням футбольної спільноти, футболісти команди Мауріціо Саррі зуміли відкрити рахунок перед перервою завдяки зусиллям Феліпе Андерсона, проте другий тайм розпочався з голу Лаутаро Мартінеса у відповідь.

Команди грали в рівний футбол, проте все в останній чеврті години основного часу Альберто знову оформив забитий м’яч а потім Педро встановив остаточний рахунок.

Огляд матчу:

Лаціо — Інтер 3:1

Голи: Феліпе Андерсон, 40, Луїс Альберто, 75, Педро, 86 — Мартінес, 51

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Хюсай, 71), Габаррон, Романьолі, Марушич — Весіно (Луїс Альберто, 57), Катальді (Маркос Антоніо, 84), Мілінкович-Савіч, — Феліпе Андерсон (Канчельєрі, 84), Дзакканьї, Іммобіле.

Інтер: Ханданович — Думфріс (Дарміан, 69), де Врей, Шкріньяр, Бастоні, Дімарко (Гозенс, 69) — Брозович, Гальярдіні (Чалханоглу, 77), Барелла (Корреа, 77) — Мартінес, Лукаку (Джеко, 69).

Джерело: MEGOGO.