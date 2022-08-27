Італія

Гвінейський півзахисник може перейти до Торіно чи Лечче.

Опорний півзахисник Роми Амаду Діавара має змінити клуб у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, головний тренер "вовків" Жозе Моуріньо не розраховує на 25-річного гвінейця.

Рома працює над відходом Діавари і запропонувала його послуги двом іншим італійським клубам: Торіно та Лечче.

Минулого сезону гвінейський опорник провів 8 неповних матчів (307 хвилин), у яких віддав один асист.