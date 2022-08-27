Расмус Гойлунд продовжить кар'єру в стані бергамасків.
Расмус Гойлунд, Аталанта
27 серпня 2022, 14:23
Аталанта на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нападника Расмуса Гойлунда, права якого раніше належали австрійському Штурму.
Фінансові деталі угоди та терміни контракту 19-річного данця з новим клубом невідомі.
Минулого сезону Гойлунд провів на клубному рівні 40 матчів, забив 11 голів та віддав 1 асист.
У нинішній кампанії на рахунку датського форварда 8 поєдинків, 6 голів та 3 асисти.