Аталанта на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нападника Расмуса Гойлунда, права якого раніше належали австрійському Штурму.

Фінансові деталі угоди та терміни контракту 19-річного данця з новим клубом невідомі.

Минулого сезону Гойлунд провів на клубному рівні 40 матчів, забив 11 голів та віддав 1 асист.

У нинішній кампанії на рахунку датського форварда 8 поєдинків, 6 голів та 3 асисти.