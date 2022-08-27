Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру італійської Серії А, у якому зіграють туринський Ювентус та римська Рома.

Туринський Ювентус та Рома продовжать розіграш третього туру італійської Серії A протистоянням на полі Альянц Стедіум.

Массіміліано Аллегрі, у порівнянні з нічиєю проти генуезької Сампдорії (0:0), вирішив використати з перших хвилин Де Шильйо на правому фланзі захисту, тоді як Даніло посунувся до центру оборони, а Міретті долучився до трійки центральних півзахисників.

Жозе Моурінью, на тлі перемоги над Кремонезе (1:0), залучив до стартового складу Матича до центральної лінії, тоді як Пеллегріні зіграє поруч із Дібалою під Абрагамом.

Ювентус: Щесни — Де Шильйо, Даніло, Бремер, Алекс Сандро — Локателлі, Рабьо, Міретті — Куадрадо, Влахович, Костич.

Запасні: Пінсольо, Перін, Гатті, Ругані, Маккенні, Ровелла, Закарія, Мілік, Кін, Суле.



Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп, Крістанте, Матич, Спінаццола — Дібала, Пеллегріні — Абрагам.

Запасні: Бур, Свілар, Шомуродов, Вінья, Челік, Кумбулла, Бове, Залевські, Тріпі, Ель Шаараві.



Гра Ювентус — Рома почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.