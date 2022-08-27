Італія

Команда Массіміліано Аллегрі не змогла виграти другий матч поспіль.

Чималих змін зазнавала Італія на шляху свого розвитку навіть на рівні територіального устрою, тож не дивно, що події минулого інколи знаходять своєрідне відображення в сьогоденні. Зокрема, протистояння між туринським Ювентусом та Ромою, що представляє головне на сьогоднішній день місто в країні, отримало відчутний історичній підтекст, що автоматично переводило його до розряду принципових. А вже безпосередньо на полі власне футболісти доводили атмосферу довкола "дербі двох столиць" до точки кипіння.

У випадку звітного поєдинку в рамках третього туру італійської Серії A додаткового контексту зустріч набувала через участь у ній аргентинського нападника Пауло Дібали на боці команди ексцентричного португальського фахівця Жозе Моуріньо. Екс-футболіст "зебр" уперше з моменту трансфера до Риму з’явився на полі Альянц Стедіум уже в якості гравця "вовків". Однак стартовий потужний пресинг від "Старої Синьйори" фактично перекреслив для нього будь-які можливості долучатись до атак власної команди.

А тут ще й власне команда Моуріньо подарувала суперникам можливість уперше виконати постріл по чужих воротах зі штрафного на вході до лівого флангу власних володінь. Куадрадо подумки може записати на власних рахунок гольовий пас, бо саме його збили на початку зустрічі, а Душан Влахович пробив із рикошетом від поперечини. Блискучий удар сербського нападника партнери по команді намагались розвинути в наступних швидких випадах, проте "вовки" якось зуміли витримати нищівний удар по власному захисту.

Пристрасті на полі кипіли на повну, а тим часом футболісти гостей продовжували перебувати під щільним тиском на власній половині поля в ситуації майже повної безвиході. Рома припускалась помилок на рівному місці, і в середині першого тайму для неї ця гра могла б виявитись наперед вирішеною, якби не допоміг VAR. Дійсно, Влахович у відборі в центрі поля проти Крістанте підіграв собі рукою, із чого розпочався блискавичний випад через правий фланг із завершальним влучним дальнім ударом Локателлі в ближній кут.

Юве цими хвилинами виглядав настільки потужно, що не залишав сумнівів у тому, що другий гол у ворота Патрісіу був лише питанням часу. Однак після перерви Моуріньо підсилив гру за рахунок появи на полі Ель Шаараві та Залевські, і хоча флангові футболісти певний час не могли проявляти найкращі характеристики через домінуючий стиль гри суперників, але зрештою "зебри" банально втратили взятий від самого початку шалений темп.

У підсумку, господарів скривдив ніхто інший, як Пауло Дібала, на якого на 69 хвилині було виконано подачу кутового з лівого флангу на дальній бік штрафного, а аргентинець відзначився гольовим скиданням на Абрагама до воротарського. Знайти в собі сили на гідну відповідь під завісу гри команда Аллегрі вже не змогла, а суперники тим часом догравали за прийнятним для них рахунком.

У наступному турі туринський Ювентус зіграє вдома проти Спеції, а Рома на власному полі буде зустрічатись із Монцею.

Ювентус — Рома 1:1Влахович, 2 — Абрагам, 69Щесни — Де Шильйо, Даніло, Бремер, Алекс Сандро — Локателлі (Ровелла, 86), Рабьо (Закарія, 58), Міретті (Мілік, 77) — Куадрадо (Маккенні, 77), Влахович (Кін, 86), Костич.Патрісіу — Манчіні (Залевські, 46), Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп, Крістанте, Матич, Спінаццола (Ель Шаараві, 46) — Дібала (Кумбулла, 78), Пеллегріні (Бове, 90+3) — Абрагам.Попередження: Локателлі, Костич — Крістанте, Челік.