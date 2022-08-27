"Россонері" набрали чергові три пункти у турнірній таблиці.
Мілан - Болонья, Getty Images
27 серпня 2022, 23:52
У рамках третього туру чемпіонату Італії Мілан приймав Болонью.
Голів Леау та Жиру вистачило, щоб оформити перемогу над менш іменитим суперником.
Мілан - Болонья 2:0
Голи: Леау, 21, Жиру, 58.
Мілан: Меньян, Калабрія, Томорі (Габбія, 83), Калулу, Ернандес (Балло-Туре, 75), Беннасер (Адлі, 61), Тоналі, де Кетеларе (Побега, 62), Жиру, Рафаел Леау, Жуніор Мессіас (Салемакерс, 62).
Болонья: Скорупські, Касіус, Медель (Боніфаці, 74), Сумаоро, Лукумі, Камб'язо, Схаутен (Фергюсон, 84), Віньято (Соріано, 62), Домінгес (Ебішер, 62), Арнаутович, Барроу (Сансоне, 62)
Попередження: Схаутен (56), Калабрія (66), Адлі (86).