29-річний футболіст вийшов у стартовому складі.
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ, GETTY IMAGES
28 серпня 2022, 18:55
У рамках третього туру чемпіонату Італії Аталанта вирушила на виїзд до Верони.
У стартовому складі "богині" опинився Руслан Маліновський.
Склад Аталанти:
Муссо – Околі, Демірал, Толої – Гатебур, де Рон, Копмайнерс, Соппі – Маліновський, Лукман – Сапата.
Нагадаємо, що минулого туру Маліновський забив у ворота Мілана і допоміг своїй команді видобути нічию.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Верона – Аталанта з основними подіями гри.