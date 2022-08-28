У рамках третього туру чемпіонату Італії Аталанта вирушила на виїзд до Верони.

У стартовому складі "богині" опинився Руслан Маліновський.

Склад Аталанти:

Муссо – Околі, Демірал, Толої – Гатебур, де Рон, Копмайнерс, Соппі – Маліновський, Лукман – Сапата.

Нагадаємо, що минулого туру Маліновський забив у ворота Мілана і допоміг своїй команді видобути нічию.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Верона – Аталанта з основними подіями гри.