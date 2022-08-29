Італія

Італійський клуб хоче завершити літній період придбанням на перспективу.

Стрімке наближення кінцевого дня трансферного вікна пришвидшує процеси перемовин між клубами, які на останок літнього періоду хочуть остаточно вирішити власні кадрові питання.

Зокрема, італійська Фіорентина звернулась до французького Нанта з пропозицією щодо придбання нападника академії "канарок" Едолі Лукокі Матесо.

18-річний юнак ще навіть не має досвіду виступів у складі основної команди, проте гучно дебютував у складі збірної Франції серед гравців віком до 19 років, забивши три голи в шести матчах.

У минулому сезоні Лукокі був частиною юнацької команди Нанта цієї ж вікової категорії, у складі якої став чемпіоном країни.

Не дивлячись на той факт, що головний тренер Антуан Комбуаре вже залучав цього гравця до тренувань із основним складом, керманич, за повідомленнями місцевої преси, не розраховує на цього гравця в майбутньому.