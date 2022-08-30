Італія

Туринці мають у кишені план В.

Портал Football Italia повідомляє, що Ювентус може підписати Дугласа Луїса в разі невдачі із Леандро Паредесом.

"Стара синьйора" хотіла б підписати саме гравця Парі Сен-Жермен, але наразі перемовини між сторонами йдуть доволі важко, тож вона може розглянути інший варіант.

Tuttosport повідомляє, що туринський клуб вже досягнув згоди із Паредесом, а сам гравець має пройти медобстеження, але поки що інші джерела не підтвердили цю інформацію.

Минулого сезону Дуглас Луїс провів 34 поєдинки у складі Астон Вілли та записав на свій рахунок 2 голи та 3 асисти.

"Бьянконері" також хочуть відпустити Артура.