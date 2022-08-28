Італія

Бразилець близький до зміни клубної прописки.

Порту та Ліон зацікавлені у трансфері гравця Ювентуса Артура Мело, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, обидва клуби зробили запит про оренду хавбека. Зазначається, що бразилець не входить до планів нинішнього наставника Юве Массіміліано Алегрі.

Минулого сезону Артур провів 31 матч за "бьянконері", в яких відмітився одним асистом.

Нагадаємо, що раніше Валенсія розпочала переговори із Ювентусом стосовно Артура.