Італія

Представляємо до вашої уваги прев'ю четвертого туру чемпіонату Італії-2022/23.

Новий тиждень подарує шанувальникам Серії А цілих 2 тури.

З одного боку, свої корективи вносить катарський Мундіаль, одна згадка про який виводить із себе більшість топових тренерів. З іншої — в Італії грати посеред тижня любили й раніше. Не завжди, але раз на півроку — стабільно.

У цьому тексті ми поговоримо про четвертий тур чемпіонату Італії, який стартує зовсім незабаром. Розберемо, з чим і в якому стані підходять до нього різні "скуадри".

УВАГА! ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ВСІХ МАТЧІВ ВІДБУДЕТЬСЯ НА MEGOGO.

САССУОЛО — МІЛАН

ВІВТОРОК, 30 СЕРПНЯ, 19:30. МАПЕЇ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОВАННІ АЙРОЛЬДІ

Емілья-Романья — символічне місто для Мілана. Як і Мапеї Стедіум — особливий стадіон. Саме тут у травні "россонері" оформили перший за 11 років титул чемпіона Серії А, подарувавши своїм тіфозі неймовірні емоції та змусивши їх вибігти на поле.

Мілан за 3 з гаком місяці не сильно-то й змінився — хіба що Шарль Де Кетеларе поступово починає вписувати у картину гри команди Піолі. У той же час позиція Кессьє трошки нижче — досі не закрита. Команда впевнено перемагає умовних "середняків" (хоча давати такі визначення на початку чемпіонату — зарано), але мала великі проблеми з Аталантою. Власне, як і Аталанта мала їх із Міланом...

До слова, вже на цьому тижні міланці підсилилися центральним хавбеком Шальке Маліком Тшау, проте його вихід на поле у вівторок не видається можливим.

Щодо Сассуоло, то "нероверді" за це трансферне вікно значно серйозніше перетасували склад, втративши Распадорі та Скамакку. Заміна останнього в обличчі Андреа Пінамонті потрошку починає виправдовувати сподівання, а Доменіко Берарді, окрилений черговим новим контрактом і десяткою на спині, грає вже у ролі місцевого Тотті. Як недоторканий.

Прогнозуємо, що команди подарують нам значно більш веселу гру, ніж була 22 травня. З перемогою Мілану, проте якісною грою від обох колективів.

Орієнтовні склади:

Сассуоло: Консільї - Тольян, Ерлич, Феррарі, Рожеріо - Фраттезі, Лопес, Енріке — Берарді, Пінамонті, Дефрель

Мілан: Меньян — Флоренці, К'єр, Калулу, Тео Ернандес — Побега, Тоналі — Мессіас, Де Кетеларе, Леау — Жиру

Не зіграють: Траоре, Мулдур — Круніч

Цікаві факти:

- В останніх 29 з 35 матчів Сассуоо було забито не менше трьох голів.

- Мілан обігрував Сассуоло в шести останніх матчах на виїзді.

- Мілан не програвав в останніх 19 матчах.

ПРОГНОЗ 1:2

РОМА — МОНЦА

ВІВТОРОК, 30 СЕРПНЯ, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО. ГОЛОВНИЙ АБІТР — МАРКО ПІЧЧІНІНІ

Це могло би звучати як "другий серйозний іспит", але яка ж Монці різниця, якщо навіть "несерйозні" вона провалює?

Повторимо те, що неодноразово писали раніше: якби "б'янкороссі" вийшли до Серії А хоч якийсь раз, окрім першого, то Джованні Строппа міг би вже пакувати валізи. А так — він в історії. І настільки рано його звільняти — перебір.

Рома ж має прекрасний шанс нарешті виграти більш упевнено, ніж 1:0. Навряд Салернітана та Кремонезе є серйознішими суперниками, але за Монцу говорить її форма. Відрізками дружина Берлусконі-Галліані показує щось схоже на пристойний футбол (яскравий приклад — перший тайм матчу з Удінезе), а потім все швидко повертається на свої рельси. Провали в обороні, безідейність в атаці. І навіть майстри на кшталт Сенсі не можуть нічого зв'язати у центрі поля...

Великі надії ломбардійці покладають на свого новоспеченого капітана — Маттео Пессіну. Він нарешті відновився і дебютував за рідний клуб у матчі проти "фріульців", проте вперше зі старту гравця збірної Італії слід очікувати вже у Римі. Може щось да покаже...

Ризикнемо дати прогноз щодо дебюту у складі "вовків" Андреа Белотті. Може й не з перших хвилин. Але Рома точно вийде на гру з атакувальним тріо попереду і питання лише у тому, кого у цій схемі буде більше — форварді чи "десяток". Заміняти травмованого Дзаньоло опорником Матичем — це нормальний план на Юве, а от коли справа доходить до Монци — перебір. Навіть для сеу Жозе.

Рома: Руі Патрісіу — Смоллінг, Манчіні, Ібаньєс — Челік, Матич, Пеллегріні, Залевські — Дібала, Ель-Шаараві — Абрагам

ПРОГНОЗ 3:0

САМПДОРІЯ — ЛАЦІО

СЕРЕДА, 31 СЕРПНЯ, 19:30. СТАДІО ЛУЇДЖІ ФЕРРАРІС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАНЛУКА АУРЕЛЬЯНО

У Генуї в останній день літа зустрінуться команди-цікавинки.

Сампдорія після провального трансферного вікна продемонстрували більш-менш пристойний футбол у матчі з Аталантою, дуже якісний — у грі з Ювентусом, і ганебний — у поєдинку проти Салернітани. То був жах і страшний сон, воістину кажемо вам.

Лаціо — цікавинка сам по собі. Саррі не вміє у нецікаве. Тим паче, перед "орлами" зараз стоїть поважна місія — доводити собі та тіфозі, що впевнена звитяга над Інтером не була випадковістю. У минулому сезоні "орли" теж здолали "змій" у першому колі з рахунком 3:1, проте підсумкові 20 очок переваги "нерадзуррі" над "бьянкочелесті" були породжені саме поразками від середняків та аутсайдерів.

Потрошку складається враження, що Саррі нарешті "нащупав" свою гру і це вже повністю його команда, а не залишки команди Індзагі. І після такої перемоги та перед грою проти Наполі, для римлян неймовірно важливо "закріпити" успіх а Луїджі Ферраріс.

Орієнтовний склад Лаціо: Машиміану — Хюсай, Гіла, Романьйолі, Марушич — Маркос Антоніо, Мілінкович-Савич, Луїс Альберто — Андерсон, Іммобіле, Педро

ПРОГНОЗ 0:3

НАПОЛІ — ЛЕЧЧЕ

СЕРЕД, 31 СЕРПНЯ, 21:45. СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАТТЕО МАРКЕНАРО

Таке собі дербі півдня Італії. Регіону, який за кількістю іменитих клубів в еліті завжди поступався півночі, проте має свою неповторну ауру.

З усіх новачків Лечче поки подобається найбільше. Жодного провального матчу, майже сенсація у гру з Інтером, грамотно поставлена гра в обороні й атаці, та що вже казати — навіть перше здобуте очко. Все це колектив Марко Бароні має і поки дає надію, що не буде з ходу понижувати у класу. Бо команда-ліфт ще та...

Наполі у Флоренції втратив перші очки, не зумівши переграти Фіорентину. Тепер Лучано Спаллетті (до слова, уродженця передмістя Флоренції Чертальдо ображали протягом гри з переходом на образи його мами, про це він сказав після матчу) буде змушений застосувати ротацію складу. Зокрема великі очікування на появу з перших хвилин Джакомо Распадорі. Джак дуже, дуже добре увійшов у гру минулого туру!

Прогнозуємо впевнену перемогу "партенопеї" з непоганою грою "джалороссі". Клас і рідні трибуни таки мають датися взнаки.

Орієнтовний склад Наполі: Сірігу — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім Мін-Дже, Матіас Олівейра — Ндомбеле, Ангісса, Зелінські — Політано, Сімеоне, Распадорі

ПРОГНОЗ 3:1

АТАЛАНТА — ТОРІНО

ЧЕТВЕР, 1 ВЕРЕСНЯ, 21:45. СТАДІО АТЛЕТІ АДЗУРРІ Д'ІТАЛІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ДІ БЕЛЛО

Джан П'єро Гасперіні лиш в одній команді працював довше, ніж в Аталанті — Дженоа. І під його чутким керівництвом у першому заході Гаспа до Генуї грав Іван Юрич. Пізніше хорват навіть потрапив до тренерського штабу Джан П'єро у міланському Інтері, але та історія вийшла недовгою. Далі тренери встигли разом попрацювати й у Палермо, звідки у ті часи виганяли зі швидкістю звуку.

Ставши на самостійний шлях, хорват почав реалізовувати ідеї вчителі вже у своїх командах. Колективи Юрича завжди показують швидкий комбінаційний футбол з акцентом на гру першим номером. Друге не завжди вдається, бо поки балканець не працював із командами першого ешелону. Але наміри та спроби — першочерговий момент.

Зараз команди Гасперіні та Юрича йдуть до "урівняння". Бергамаски здають, туринці набирають. 7 пунктів Аталанти сприймають кволо, 7 пунктів Торіно — як "вау".

Не здивуємося, якщо північне дербі, на відміну від південного, перемогою жодної зі сторін не завершиться. А от якісний футбол — гарантовано!

Маліновський? Ну, побачимо...

Орієнтовний склад Аталанти: Муссо — Джимсіті, Демірал, Толой — Гатебур, Копмейнерс, Едерсон, Мехле — Маліновський, Лукман — Муріель

ПРОГНОЗ 2:2

ІНТЕР — КРЕМОНЕЗЕ

ВІВТОРОК, 30 СЕРПНЯ, 21:45. СТАДІО САН-СІРО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНЧЕСКО ФУРНО

Кремонезе — одна з двох команд Серії А, які досі не здобували очок у новому сезоні. При тому команда Массіміліано Альвіні не виглядає прям дуже безпорадно — і проти Фіорентини, і проти Роми, і проти Торіно на неї можна було дивитися.

До того ж, на тижні до команди під'їхало ще одне підсилення — ганський атакувальний футболіст Фелікс Афена-Гьян, на якого перестали розраховувати у Ромі. Коротше кажучи, майбутнє у колективу з Кремоне побачити можна, тільки головне "вийти" з шаленого календаря на старті.

Інтеру ж вкрай необхідно реабілітуватися за фіаско у Римі. Втрата очок у другому матчі поспіль може стати великим ударом по команді, і це ще треба згадати не дуже впевнену гру проти Лечче.

Не забуваємо, що Сімоне Індзагі — якісний психолог, і тому слабо віриться, що він допустить якесь падіння після одного невдалого результату. Розминка напередодні міланського дербі у Інтера має вийти легшою, ніж у Мілана.

Орієнтовний склад Інтера: Ханданович — Де Врей, Шкрініар, Бастоні — Дарміан, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Гозенс — Мартінес, Лукаку

ПРОГНОЗ 3:1

УДІНЕЗЕ — ФІОРЕНТИНА

СЕРЕДА, 31 СЕРПНЯ, 19:30. СТАДІО ФРІУЛІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ

Фіорентина — найбільш завантажена команда у плані графіку. У неї-то єдиної був ще й плей-оф Ліги Конференцій, і коли здавалося, що можна трошки видихнути — тур посеред тижня. А далі — два поспіль єврокубкових тижні.

Проблеми команди з фізикою відчувалися ще у матчі з Наполі, а тепер вони з кожним матчем все більше виходитимуть на перший план. Вінченцо Італьяно загалом-то має не найгіршу лаву для запасних і повинен знайти варіанти B, C і D.

Цікаво знову подивитися й на оновлену Фіорентину. Поки команда Андреа Соттіля показала щось змістовне хіба проти найгіршої команди старту сезону — Монци.

Орієнтовний склад Фіорентини: Голліні — Додо, Міленкович, Ігор, Терзич — Бонавентура, Малех — Іконе, Барак, Куаме — Йович

ПРОГНОЗ 1:2

ЕМПОЛІ — ВЕРОНА

СЕРЕДА, 31 СЕРПНЯ, 19:30. СТАДІО КАРЛО КАСТЕЛЛАНІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО СЕРРА

Верона на старті сезони підписала вирок своїй обороні. І проти Наполі, і проти Болоньї, і проти Аталанти провали у захисті виглядали жахливо. І якщо неаполітанці суперників не пожаліли (або просто були більш агресивними через 2 пропущені м'ячі), то з іншими опонентами "еллінам" поталанило. Цих "еллінів" просто пробачали.

Тепер час побачити, на що здатна Верона Габріеле Чоффі проти найскромнішого з усіх опонентів, з якими поки доводилося зустрічатися. Оборону у місті Ромео і Джульєтти так і не підсилили, але пара форвардів Анрі-Лазанья може навести шороху в атаці.

А Емполі змінився у гіршу сторону. Тієї розвеселої команди минулих сезонів вже не видно, і вбога (хоч і успішна) гра на відбій проти Фіорентини — яскрава тому ілюстрація.

ПРОГНОЗ 2:2

ЮВЕНТУС — СПЕЦІЯ

СЕРЕДА, 31 СЕРПНЯ, 21:45. АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО

Обидві команди на старті сезону — ні риба, ні м'яса. Тільки кожен у своїй категорії.

Ювентус ніяк не може відчути свою гру. Аллегрі продовжує роздумувати над оптимальним складом, все ще чекаючи на Паредеса та невтомно не виставляючи серед першої одинадцятки італійську молодь — хоча якраз у серед можна очікувати зворотнє. Іноді здається, що початок сезону для туринців — це класичне "все не слава Богу".

Сезон ще не почався — вже вилетіли Щенсни та Погба. Ді Марія прекрасно дебютував у першому турі — вилетів теж. І так далі і тому подібне. А найголовніше, що якогось кінця негараздам поки не видно — от хіба поляк повернувся, хоча Перін у перших двох турах був найменшою проблемою. А точніше кажучи — взагалі не був нею.

Щодо Спеції, то вона поки не провела жодної вражаючої гри. Проти Сассуоло команда Коваленка і компанії вперше сподобалась, але очевидно, що роботи у Луки Готті чимало.

А надія на появу у складі українця є, але хіба через невдачі конкурентів, сам-то він у відведений собі час не вражає.

До слова, у Павела Недведа цей матч проходитиме з особливим настроєм. Сьогодні легенді й одному з керівників Юве виповнюється 50 років, і святкування з цього приводу у нього вийшло вельми шаленим...

Орієнтовний склад Ювентуса: Щенсни — Де Шильо, Гатті, Ругані, Сандро — Ровелла, Маккенні, Локателлі — Кін, Влахович, Костич

ПРОГНОЗ 2:0

БОЛОНЬЯ — САЛЕРНІТАНА

ЧЕТВЕР, 1 ВЕРЕСНЯ, 21:45. СТАДІО РЕНАТО ДАЛЬ'АРА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ ГЕРСІНІ

Прекрасна можливість для Салернітани довести, що гра проти Сампдорії не була випадковістю чи виключно наслідком невдалої гри генуезців. Ніхто не вимагає знову вигравати у 4 м'ячі, а от "не провалитися" — цілком собі завдання для команди Давіде Ніколи.

Хоча суперник, м'яко кажучи, не найбільш зручний. Команда Сініші Міхайловича прагне нарешті взяти своє — за "бойову" поразку на останніх хвилинах від Лаціо, нереалізовані моменти та незарахований гол Орсоліні у матчі з Вероною... Ну а за Мілан не треба — так точно шансів не було!

Коротше кажучи, у перший день осені нас чекає футбол, де виграти бажатиме кожен. Банально, але ж так буває далеко не завжди.

ПРОГНОЗ 1:1

Турнірна таблиця