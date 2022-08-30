Італія

Завершився двобій Серії А.

Мілан у рамках поєдинку четвертого туру чемпіонату Італії вирушив у гості до Сассуоло і не зміг здобути перемогу.

Команда Стефано Пьолі за 90 хвилин ігрового часу так і не змогла вразити ворота суперника.

Завдяки цьому результату Мілан зміг піднятися на перше місце турнірної таблиці, але суперник можуть обійти команди Пьолі.

Сассуоло — Мілан 0:0

Сассуоло: Консільї — Толян, Феррарі, Ерліч, Рожеріо — Лопес, Фраттезі (Харруї, 69), Торстведт (Матеус Енріке, 69), Кірьякопулос (Маркіца, 84) — Берарді (Дефрель, 52), Пінамонті (А4)

Мілан: Меньян — Флоренці, К'єр (Калулу, 80), Томорі, Ернандес — Беннасер, Браїм Діас (де Кетеларе, 57), Побега (Тоналі, 57) — Салемакерс (Жуніор Месіас, 57), Жиру (Адлі, 73), Рафаелу Леау.