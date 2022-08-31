Завершилися два поєдинки Серії А.
Радощі гравців Роми, getty images
31 серпня 2022, 00:07
У рамках матчів четвертого туру чемпіонату Італії Інтер приймав на своєму полі Кремонезе і здобув перемогу з рахунком 3:1.
Рома, у свою чергу, відправила у ворота Монци три м'ячі — дубль на свій рахунок записав Дібала, ще гол забив Ібаньєс.
Інтер — Кремонезе 3:1
Голи: Корреа, 12, Барелла, 38, Мартінес, 76 — Окереке, 90
Інтер: Ханданович – Думфріс (Белланова, 79), де Врей, Шкріньяр, Дімарко (Д`Амброзіо, 72), Дарміан (Гозенс, 79) – Брозович (Аслані, 72), Чалханоглу, Барелла – Джеко, Корреа (Мартінес, 55).
Кремонезе: Раду – Б'янкетті, Лочошвілі (Васкес, 67), Айву (Кастаньєтті, 81), Куальята (Валері, 67), Гільйоні – Ескаланте, Пікель, Аскасібар (Дзанімакк'я, 46) – Дессерс (Ді Карс).
Голи: Дібала, 18, 32, Ібаньєс, 61
Рома: Руй Патрісіу — Челік, Манчіні, Кумбула (Смолінг, 28), Рожер, Залевскі (Спінаццола, 66). — Матіч, Крістанте, Пеллегріні (Бове, 80) — Дібала (Ель-Шаараві, 65), Абрахам (Белотті, 80),
Монца: Ді Грегоріо — Бірінделлі, Марроне (Моліна, 46), Кальдірола, Марлон, Карлос Аугусто — Сенсі (Бондо, 84), Пессіна (Кольпані, 62), Мачин — Капрарі (Мота, 63), Петанья (Чурріа, 62) .