Італія

Туринський клуб матиме змогу викупити гравця в ПСЖ.

Опорний півзахисник французького Парі Сен-Жермен Леандро Паредес наприкінці поточного літнього трансферного вікна усе ще остаточно не вирішив питання щодо свого подальшого місця роботи, оскільки головний тренер флагмана Ліги 1 Кірстоф Галт’є не надто розраховує на нього в цьому сезоні.

Претендентів на 28-річного виконавця було чимало, однак зрештою усі вони, окрім туринського Ювентуса, потрохи відсіювались за ходом перемовин із "червоно-синіми".

Зрештою, "зебри" зуміли домовитись щодо річної оренди аргентинського футболіста, а трохи згодом з’явилась інформація, що "Стара Синьйора" матиме змогу оформити повноцінний перехід Леандро.

Це буде коштувати італійському гранду 15 млн євро + 5 млн євро у вигляді різноманітних бонусів.

У поточному сезоні Паредес чотири рази з’являвся на полі (61 хвилина), зробивши за цей час одну гольову передачу.