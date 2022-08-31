Італія

Італійський клуб посилив середню лінію.

Тоттенгем продовжує роботу з комплектації складу в поточне літнє трансферне вікно, не забуваючи про вихідні переходи.

Як повідомляє офіційний сайт Сампдорії, півзахисник Гаррі Вінкс захищатиме кольори клубу в найближчий сезон.

Вінкс має контракт з Тоттенгемом до літа 2024 року. Але в цьому сезоні головний тренер клубу Антоніо Конте на нього не розраховує.

Нагадаємо, що раніше Тоттенгем відмовився від підписання Руслана Маліновського — залишився тільки Марсель.