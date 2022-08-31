Італійський клуб посилив середню лінію.
Гаррі Вінкс, фото Сампдорія
31 серпня 2022, 11:30
Тоттенгем продовжує роботу з комплектації складу в поточне літнє трансферне вікно, не забуваючи про вихідні переходи.
Як повідомляє офіційний сайт Сампдорії, півзахисник Гаррі Вінкс захищатиме кольори клубу в найближчий сезон.
Вінкс має контракт з Тоттенгемом до літа 2024 року. Але в цьому сезоні головний тренер клубу Антоніо Конте на нього не розраховує.
Нагадаємо, що раніше Тоттенгем відмовився від підписання Руслана Маліновського — залишився тільки Марсель.