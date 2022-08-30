Італія

Українець залишиться в італійській Серії А чи переїде до Франції.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський все ще може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, на 29-річного українця претендує лише французький Марсель, оскільки лондонський Тоттенгем вирішив відмовитися від футболіста та вийшов із переговорів.

Раніше була інформація про те, що Руслан погодився на перехід до Марселя, проте поки що клуби не можуть знайти компроміс у сумі трансферу українця.

Аталанта хоче виручити за Маліновського 30-35 мільйонів євро, хоча стартовий цінник був близько 20 млн євро.

Нинішнього сезону Маліновський провів три поєдинки, в яких забив один гол і віддав одну гольову передачу.