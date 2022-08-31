Італія

Клуб вирішив позбутись молодого футболіста.

Швейцарський Базель оголосив про підписання лівого захисника Роми Ріккардо Калафьорі.

20-річний гравець молодіжної збірної Італії підписав з грандом швейцарського футболу контракт на три роки із можливістю продовження на рік.

У складі Роми Калафьорі зіграв 12 поєдинків в усіх змаганнях. Минулої зими футболіст відправився в оренду в Дженоа.

"Я дуже радий переходу в Базель. Я чув тільки хороші слова про клуб, команду та пристрасних уболівальників від Себастьяно Еспозіто. Я голодний молодий гравець, якому ще багато чому потрібно навчитися, але який у майбутньому хоче вигравати трофеї в цій футболці", — сказав футболіст.