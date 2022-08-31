Італія

Футболіст успішно пройшов медогляд.

Туринський Ювентус у своїх соціальних мережах та сайті оголосив про підписання півзахисника ПСЖ Леандро Паредеса.

Мова йде про оренду 28-річного півзахисника з Аргентини. Вона розрахована до літа 2023 року.

Ювентус після оренди буде мати можливість викупу Паредеса за 22,6 мільйона євро. Оренда також платна — 2,5 мільйони у випадку, якщо туринці відмовляться від викупу.

Паредес провів у складі ПСЖ 117 поєдинків в усіх змаганнях, забив три голи та віддав 10 гольових передач.