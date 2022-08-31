Італія

Форварду не запропонували новий контракт.

Італійський нападник Сімоне Дзадза залишив Торіно. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

31-річний футболіст та клуб прийшли до спільного висновку, що контракт потрібно розірвати.

Вірогідно, що найближчим часом форвард знайде для себе новий клуб, адже трансферне вікно зачиняється в ніч на друге вересня.

Нагадаємо, що Торіно у 2019 році придбав Дзадзу за 12 мільйонів євро у Валенсії. За клуб він відіграв 102 матчі, забив 20 голів та віддав 9 асистів.