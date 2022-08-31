Італія

Закінчився ігровий день у чемпіонаті Італії.

В останніх двох матчах ігрового дня у Серії А Ювентус вдома приймав Спецію, а Наполі зустрічалось з Лечче.

Туринский клуб здобув перемогу над Спецією.

Єдиним голом господарів відзначились на старті поєдинку. Головний бомбардир та актив "старої сеньори" Душан Влахович впевнено реалізував штрафний удар, поціливши прямо у дев'ятку воріт Драговскі. Вже у доданий арбітром час дебютний гол за Ювентус забив Мілік.

Український півзахисник гостей Віктор Коваленко вийшов на поле зі старту, але був замінений у другому таймі матчу.

Ювентус - Спеція 2:0

Гол: Влахович, 9, Мілік, 90+2

Ювентус: Щесни (Перін, 43) — Де Шільйо, Бремер (Алекс Сандро, 86), Гатті, Данілу — Міретті, Локателлі, Рабьо — Куадрадо (Костич, 54), Кін (Ді Марія, 54) — Влахович (Мілік, 86).

Спеція: Драговскі — Ніколау, Ківьор, Христов, Реца, Хольм (Еллертссон, 85) — Бастоні (Сала, 72), Бурабія, Коваленко (Агудело, 60) — Нзола, Г'ясі (Стрелец, 60).

Попередження: Бастоні, Хольм.

У паралельному поєдинку Наполі вдома не зміг подужати Лечче (1:1).

На 25 хвилині гості могли відкривати рахунок, але Коломбо не забив 11-метровий удар. Натомість забили господарі. Політано асистував, а Ельмас виводив їх вперед. Гості забили у відповідь дуже швидко, за чотири хвилини. Коломбо виправився за пенальті та забив сильним ударом метрів за 22.

Наполі — Лечче 1:1

Голи: Ельмас, 27 — Коломбо, 31

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Естігор, Кім, Олівейра — Замбо (Сімеоне, 85), Ндомбеле (Лоботка, 46), Політано (Лосано, 71), Распадорі (Зеліньскі, 46), Ельмас (Кварцхелія, 56) — Осімхен.

Лечче: Фальконе — Пеццелла, Баскіротто, Туя, Гендре — Аскілдсен (Блен, 62), Х'юдманд, Гельгасон (Гонсалес, 46) — Банда (Лістковскі, 75), Ді Франческо (Стрефецца, 62), Коломбо (Сісей, 70).

Попередження: Політано, Х'юдманд, Коломбо, Гендре.