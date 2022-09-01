Італія

Захисник перебуває на роздоріжжі кар’єри.

Останні години трансферного вікна для американського флангового захисника каталонської Барселони Сержіньйо Деста обіцяють стати сповненими пригод, адже Хаві не бачить для нього майбутнього в розташуванні "блаугранас" під власним керівництвом, чим у свою чергу намагаються скористатись потенційні покупці.

Шукає можливості для відходу зі столиці Каталонії й сам 21-річний виконавець, уже встигнувши погодитись на пропозицію Манчестер Юнайтед щодо можливої оренди.

Однак для переїзду до АПЛ Десту потрібно, щоб футболіст "Червоних дияволів" Аарон Ван-Біссака та власне англійський колектив погодились влаштувати обмін орендованими виконавцями.

Оскільки час невпинно спливає, американець готовий діяти рішуче, і вже розмірковує над паралельною пропозицією від італійського Мілана, який запропонував Барселоні оренду з правом викупу за 20 млн євро.

І поки Барса розмірковує на доцільністю такого варіанту розвитку подій, Дест уже перебуває на шляху до аеропорту, звідки буде готовий, у разі потреби, вирушити до Мілану.

За минулий сезон Сержіньйо відіграв 31 матч, зробивши чотири гольові передачі.