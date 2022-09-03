Італія

Півзахисник уже три роки грає на підхваті в команді Пьолі.

Із моменту власного трансферу до складу італійського Мілана з Емполі влітку 2019 року боснійський півзахисник Раде Крунич навряд чи може назвати себе провідним виконавцем команди Стефано Пьолі.

Проте вже неодноразово траплялись ситуації, коли 28-річний виконавець удало заміняв партнерів по команді, які через різноманітні причини не мали змоги провести той чи інший матч.

У такий способів Крунич уже встиг награти 92 матчі, забивши два голи та віддавши п’ять гольових передач.

Мілану, вочевидь, подобається досвід співпраці з виконавцем, але контракт боснійця має сплисти вже в 2024 році, тож "россонері" вирішили завчасно продовжити його ще на один рік.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Мілан наразі досить близький до вдалого завершення цієї угоди.