Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римський Лаціо та неаполітанський Наполі.

Римський Лаціо та неаполітанський Наполі завершуватимуть суботню програму п'ятого туру італійської Серії A матчем на Стадіо Олімпіко.

Мауріціо Саррі, після нічиєї проти генуезької Сампдорії (1:1), вирішив використати з перших хвилин той самий склад.

Лучано Спаллетті, на тлі нічиєї проти Лечче (1:1), залучив до стартового складу Ррахмані в центрі захисту та Руї на лівому фланзі оборони, тоді як Лоботка та Зелінські утворять трикутник у центрі поля, разом із Замбо-Ангісса, а Андерсон та Хвіча розташуються обабіч Осімгена в атаці.

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Патрік, Романьолі, Марушич — Мілінкович-Савич, Катальді, Луїс Альберто — Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї.

Запасні: Машиміану, Адамоніс, Казале, Гіла, Хісай, Каменович, Раду, Башич, Бертіні, Весіно, Маркос Антоніо, Кансільєрі, Педро, Ромеро.



Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Мін-Дже, Руї — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Лосано, Осімген, Кварацхелія.

Запасні: Марфелла, Сірігу, Жезус, Олівера, Естігор, Дзанолі, Ельмас, Гаєтано, Ндомбеле, Дзербін, Політано, Распадорі, Сімеоне.



Гра Лаціо — Наполі почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.